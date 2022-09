“Questo è un gravissimo caso di inerzia della nostra amministrazione comunale”. Comincia così una segnalazione arrivata oggi in redazione.

In particolare un barese accende i riflettori sui marciapiedi rotti nella città, soprattutto in centro. “In via Putignani – precisa- il problema è stato segnalato da circa due o tre anni. Il marciapiede verte in una condizione gravissima, tanto da risultare molto pericoloso. Presenta pesanti mattoni rotti di marmo tagliente posti in un modo da non essere subito visibili da chi cammina”. Insomma il rischio di cadere è alto.

“Viviamo in centro in una zona molto trafficata sia da residenti che da turisti – spiega ancora- ma soprattutto da anziani e bambini che ogni giorno affrontano con difficoltà il problema dei marciapiedi rotti e buche nell’asfalto presenti in tutta la città. Alcuni di loro sono persino caduti e hanno subito la rottura del femore. E tutt’ora non hanno ripreso a camminare come prima dell’incidente. Con questa segnalazione – conclude il cittadino – vorrei attirare l’attenzione della nostra amministrazione che si mostra sempre ignara al problema. La città cade letteralmente a pezzi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.