Un’oasi creata artificialmente ma che, nel giro di qualche anno, si è trasformata in un angolo di natura con aironi e gallinelle. Il porto di Bari ora ha intenzione di valorizzarla e tutelarla. “La colmata di Marisabella non ha e tantomeno non avrà ripercussioni ambientali”, spiega Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in risposta agli ambientalisti che sin dagli inizi si sono opposti all’opera che consentirà di realizzare un approdo per i traghetti e lo scarico di merci.

Il Comitato Fronte del Porto aveva denunciato infatti a fine giugno pubblicamente l’enorme depauperamento di risorse pubbliche impiegate per il dragaggio in corso nel porto di Bari dei fondali nell’ansa di Marisabella, propedeutico alla realizzazione della colmata di 300.000 mq di mare in un’area ad elevata fragilità idrogeologica costituendo un grave danno ambientale per la città di Bari.

Ugo Patroni Griffi mostra quindi una foto di una ‘oasi’ all’interno del porto. “E’ una vecchia polemica – spiega a Borderline24 il presidente – Una delle ragioni per cui ci si opponeva alla colmata di Marisabella era la presenza in porto di una presunta area naturale, che di naturale non ha nulla però. Si tratta di una pozza che viene creata dalle acque dell’Acquedotto pugliese. Ovviamente poi la natura ha questa grandissima capacità espansiva. Quindi in questa area si è sviluppata una vegetazione ed è anche popolata da volatili”.

“Durante i lavori di dragaggio – precisa ancora Patroni Griffi – si parlava del pericolo che questa area, ripeto artificiale, potesse essere compromessa. Noi abbiamo tutto l’interesse, non solo a preservare quest’area, ma anche a migliorarla. Quindi non solo accogliere il transito degli uccelli, ma anche promuovere nidificazioni. Abbiamo visto alcune gallinelle ed aironi. Sviluppo e ambiente crescono in simbiosi”.

Il presidente sta quindi lavorando in collaborazione con Fabio Modesti, ex direttore del parco dell’Alta Murgia. “Lui è un ambientalista convinto, nonché esperto – commenta. Cercheremo nella sistemazione finale del porto, non solo di preservare quest’area, ma anche di migliorarne la fruizione, facendone un elemento identitario dell’area portuale. Martedì abbiamo fatto un sopralluogo e l’aria non ha subito nessun danno dal dragaggio. E noi ne eravamo fermamente convinti già all’inizio dell’opera”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.