“Condizione di non idoneità del centro Grisoni Colli di Bari”, la Asl risponde alle accuse del sindacato Usppi che nella giornata di ieri aveva denunciato condizioni di pericoli per pazienti e operatori della Neuropsichiatria infantile, sottolineando la non idoneità della sede.

“Presso il Centro Colli – precisa la Asl – sono in corso lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti alla normativa sin dallo scorso giugno. La parte cantierizzata è chiusa al pubblico. Sta per essere cantierizzato il resto della struttura e, dal 12 settembre in poi, tutta la equipe riabilitativa del Colli sarà trasferita presso il presidio di Triggiano dove è già disponibile un intero piano all’interno della palazzina sud. Il trasferimento, dunque, delle attività, al contrario, da quanto si evince dall’articolo, è stato già programmato in precedenza dalla ASL, tenuto conto che la struttura non presenta situazioni di rischio né le gravi criticità di cui parla il sindacato, ma è semplicemente oggetto di lavori di adeguamento degli impianti anche questi già messi in programma finalizzati a rendere gli ambienti ancora più sicuri ed efficienti per gli operatori e per l’utenza” – conclude.

In particolare la sigla sindacale, aveva denunciato gravi situazioni dei locali che ospitano la Npia, sottolineando la necessità di chiudere o trasferire la sede al fine di “evitare interruzione di pubblico servizio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.