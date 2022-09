Il calciomercato estivo si è appena concluso e il Bari in quest’ultima giornata si è dato da fare per completare la rosa. Movimenti in entrata e in uscita hanno contraddistinto queste ultime ore del club biancorosso.

Come si evince dal sito ufficiale, la SSC Bari ha depositato i contratti di Eddie Salcedo e di Aurélien Scheidler. Il classe 2001 arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Inter. Il giovane attaccante nell’ultima stagione ha indossato la maglia dello Spezia guadagnandosi anche la convocazione per lo stage in nazionale da parte del CT Mancini.

Scheidler (classe ’98) arriva invece a titolo definitivo dal Digione (squadra di Ligue 2 francese). I dettagli burocratici saranno resi noti nelle prossime ore e legheranno la punta transalpina ai biancorossi sino al giugno 2026. Scheidler nella passata stagione ha messo a referto ben 12 reti nelle 34 presenze registrate alla seconda esperienza con i rossoneri del Côte-d’Or.

Per quanto concerne gli addii, il Bari rende noto di aver ceduto a titolo definitivo Carlo De Risio e Raffaele Bianco, rispettivamente a Monopoli e Audace Cerignola. Mentre a titolo temporaneo sono partiti Marco Perrotta in direzione Pro Vercelli e Daniele Celiento in direzione Cesena.

Il nuovo volto del Bari è finalmente completo, il DS Ciro Polito ha accontentato le richieste di mister Mignani e portato al San Nicola due punte per ultimare il reparto offensivo. Vedremo se i nuovi acquisti saranno già in campo durante il prossimo match di sabato 3 settembre contro la Spal. (foto instagram)

