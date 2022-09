È stato trasferito al Policlinico di Bari l’operaio 26enne coinvolto nell’esplosione verificatasi ieri su una nave nel porto di Crotone. Le condizioni dell’uomo sono risultate subito gravi. L’esplosione si è verificata in particolare a bordo della nave cargo “Asso”, nel corso di quest’ultima tre uomini hanno perso la vita.

Attualmente, il ferito, ha una gamba ed un piede fratturati oltre ad ustioni di secondo grado in tutta la parte superiore del corpo. Tra le persone decedute c’è anche il comandante della nave, un uomo di nazionalità egiziana di 41 anni. Gli altri due, di nazionalità indiana, avevano 37 e 26 anni. L’esplosione si è verificata sotto coperta mentre i quattro marittimi erano intenti ad effettuare alcuni lavori di manutenzione.

In mattinata, il personale del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco di Calabria ha effettuato un sopralluogo sulla nave nell’ambito dell’attività avviata per ricostruire la dinamica dell’accaduto nel tentativo di accertare le cause dell’esplosione. Su quanto accaduto indaga la Squadra mobile della questura di Crotone, guidati dal sostituto procuratore della Repubblica Alessandro Rho.

