Spettacoli, incontri con gli artisti e un laboratorio speciale. Torna per il secondo anno a Giovinazzo, in provincia di Bari, il festival ‘Blow up’ a cura della compagnia di danza ResExtensa, fondata da Elisa Barucchieri.

L’evento, realizzato in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, comune di Giovinazzo e con il patrocinio della città metropolitana di Bari, si svolge dal 2 al 5 settembre nel settecentesco istituto Vittorio Emanuele II, che fu sede del convento dei padri Domenicani fino al 1809 e poi divenne il Regio Ospizio Ferdinando I.

L’anima si racconta, parla e spicca un salto verso l’alto: ecco ‘Blow up’. “Abbiamo immaginato di saltare dentro un quadro colorato, lasciandoci coinvolgere da tutto ciò che è intenso, luminoso e vivo – spiega Barucchieri – Abbiamo definito e tracciato idee utilizzando tutto l’occorrente necessario per accogliere ogni sfumatura, ogni colore scelto con cura; colori freschi e colori con una storia dentro sé da raccontare.

Blow up è tutto questo: un posto dove non esistono sovrastrutture di pensiero; è un cantiere aperto dove gli artisti ci condurranno in un viaggio in cui la creatività non ha tabù ma solo forme e margini da colorare o ridisegnare. Performance, spettacoli, progetti educativi-esperienziali, spazi teatrali e urbani dipingeranno isole sonore d’arte”.

