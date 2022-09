Apulia Film Commission e Regione Puglia presenti alla 79^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia con due film: “Padre Pio” di Abel Ferrara, in concorso nella sezione Giornate degli Autori (proiezione venerdì 2 settembre alle 16.45 nella Sala Perla), e “Ti mangio il cuore” del regista pugliese Pippo Mazzapesa, in concorso nella Sezione Orizzonti (proiezione domenica 4 alle 16.45 nella Sala Darsena). Entrambi i film, sono stati realizzati con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

“Padre Pio”, interpretato da Shia LaBeouf, narra i fatti avvenuti nel 1920 a San Giovanni Rotondo. Si tratta della prima vittoria socialista contadina repressa nel sangue, concomitante con l’arrivo in città del giovane frate in piena crisi mistica che manifesta i primi miracoli e riceve proprio allora le prime stimate. Girato in 4 settimane prevalentemente a Monte Sant’Angelo (alcune riprese sono state realizzate anche a San Marco La Catola) dal 24 novembre al 17 dicembre 2021, il film è prodotto dalla tedesca Maze Pictures, l’italiana Interlinea Film e l’inglese Rimsky Productions, con il service della pugliese Oz Film.

“Ti mangio il cuore”, con protagonista la cantante Elodie al suo esodio da attrice, è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore, tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore. Girato tutto in Puglia tra Ascoli Satriano, Castelluccio Dei Sauri, Margherita Di Savoia, Foggia, Carpino, Manfredonia, Vieste, Cagnano Varano e Barletta, il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. “Ti mangio il cuore” sarà nelle sale a partire dal 22 settembre 2022.

