Coda d’estate in balia del maltempo in Puglia. È quanto emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che a partire dalle 13 di oggi e per le successive 11 ore ha diramato allerta arancione.

In particolare, sono in arrivo precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati sulla Puglia centro settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Nel Barese il maltempo, fatta eccezione per la giornata di sabato, in cui il cielo sarà nuvoloso, con assenza di pioggia, proseguirà sino a domenica, per poi migliorare nelle giornate di lunedì e martedì.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.