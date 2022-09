Porterebbe buona salute per tutto l’inverno: l’acqua del mare diventa una sorta di protezione contro i malanni invernali come influenza, raffreddore e mal di testa. E ogni anno la tradizione viene rispettata. Il rito del tuffo in mare allo spuntare del sole del 1° settembre a Monopoli ha anche questo riunito turisti e residenti. Con questo ultimo bagno si sancisce la fine dell’estate.

Una tradizione che per i monopolitani è di buon auspicio. In centinaia di sono presentati in spieggia in attesa dell’alba. Basta solo bagnarsi un po’ anche la testa per rispettare la tradizione. In molti giungono in spiaggia per godersi la spettacolare vista in compagnia di parenti e amici. Si tratta infatti di una alba di musica, di suoni e di mare.

(foto Città di Monopoli)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.