Al via la nuova edizione di Wiki loves Puglia, l’edizione pugliese di Wiki loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo organizzato da Wikimedia Italia che favorisce la documentazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale italiano, aiutando ad arricchire il grande archivio fotografico libero collegato a Wikipedia..

Dall’1 al 30 settembre fotografi amatoriali e professionisti potranno partecipare al concorso gratuitamente, caricando le proprie foto su Wikimedia Commons. La nuova edizione di Wiki Loves Monuments in Puglia, così come in Italia, sarà organizzata intorno a un argomento comune: protagonisti del concorso saranno i castelli e le fortificazioni. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli, i protagonisti della storia e del panorama italiano saranno fotografabili per la prima volta e andranno ad arricchire l’enciclopedia online più grande al mondo favorendo la diffusione all’estero della cultura italiana e dell’immenso patrimonio nostrano.

Come partecipare al concorso

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: per tutto il mese di settembre è possibile caricare su Wikimedia Commons o tramite l’app ufficiale Wiki Loves Monuments Italia una foto dei monumenti appartenenti al concorso. Non solo castelli e fortificazioni, ma anche monumenti di altro genere o vedute di città, borghi e paesaggi.

Le foto caricate per la Puglia saranno vagliate da una giuria di 11 fotografi e wikimediani e parteciperanno automaticamente anche all’edizione nazionale e, se selezionate, a quella internazionale. In palio premi relativi alla fotografia per un valore totale di 480 euro e una targa per i primi 10 classificati.

Tutte le istruzioni su come partecipare sono disponibili al link https://www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments/fotografi/

La pagina web ufficiale del concorso Wiki Loves Puglia, con dettagli su appuntamenti e premi, si trova su https://www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments/concorsi-locali/puglia

Wikigite, con iscrizione consigliata:

7 settembre, ore 18.00: Bari

10 settembre, ore 9.30: Bari

10 settembre, ore 16.00: Santeramo in Colle

11 settembre, ore 16.00: Lecce

17 settembre, ore 9.30: Brindisi

17 settembre, ore 16.00: Ceglie Messapica

18 settembre, ore 16.00: Trani

24 settembre ore 16.00: Grottaglie

Foggia (data da definire)

