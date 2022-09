In arrivo l’emendamento proposto dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per la proroga dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori dei figli under 14 che, a quanto si apprende, è stato presentato a Palazzo Chigi. La proroga sarebbe fino al prossimo 31 dicembre.

Come annunciato dal ministro, quindi, l’emendamento sarà presentato in sede di conversione del dl Aiuti bis al Senato e la relativa copertura per i lavoratori del settore pubblico – sempre a quanto si apprende – è stata reperita con fondi propri del ministero del Lavoro.

