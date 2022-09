Attimi di paura sulla spiaggia di Pane Pomodoro a Bari. Questo pomeriggio un turista è rimasto ferito in seguito ad una caduta sui frangiflutti.

L’uomo, di nazionalità polacca, è stato soccorso nell’immediato dai bagnini e dal personale 118 supportato dai volontari del progetto Sale dell’associazione Gens Nova, Eugenio La Scala (17enne) e Nicola Santoro, presenti sul posto.

Nulla di grave per il turista che è stato medicato sul posto e messo in sicurezza, le sue condizioni non desterebbero infatti preoccupazione, fatta eccezione per il forte spavento, per lui e per gli altri presenti sul posto, per via della caduta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.