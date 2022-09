Auto in doppia fila o parcheggiate direttamente sulla pista ciclabile. Accade sul lungomare Nazario Sauro dove la polizia locale ha intensificato i controlli. Sanzionando, anche con l’uso dello street control, i veicoli in sosta vietata. Dal primo gennaio le multe per soste irregolari solo sul lungomare Nazario Sauro sono state 598. La pista light in realtà è stata “disegnata” solo da aprile, quindi non tutte le sanzioni riguardano i parcheggi sulla corsia dei ciclisti. Ma il numero di sanzioni rivela la presenza della polizia locale su quella strada. Nonostante la persistenza degli automobilisti incivili.

I ciclisti urbani avevano presentato anche un esposto, stanchi dei tanti veicoli lasciati in pieno percorso ciclabile. Come se fosse un parcheggio normale. Alle 600 multe si uniscono le 192 delle ultime due settimane di agosto emesse nei confronti di chi non ha rispettato i limiti di velocità nelle strade principali del centro e delle periferie.

