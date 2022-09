Cartoni della pizza, bustoni dell’immondizia, residui di lavori edili. Sono solo alcuni dei rifiuti che è possibile trovare a San Cataldo, in particolare, nei pressi della scuola Marconi. A denunciare la situazione è l’associazione dei residenti della zona, stanchi per una condizione che ormai dura da moltissimo tempo.

“Non riguarda solo oggi – hanno raccontato a Borderline24 – succede sempre. Bisogna rendersi conto che al di là delle strisce pedonali c’è una scuola materna ed elementare. Arriva un momento in cui non si può più tollerare questo scempio. Bisogna agire” – hanno concluso rivolgendo il proprio appello all’assessore all’Ambiente e allo Sport Pietro Petruzzelli.

Non si tratta di un caso isolato, più volte in diverse zone della città sono state segnalate situazioni analoghe. I cittadini continuano a denunciare nella speranza che presto questa cattiva abitudine possa cambiare, lasciando spazio al buon senso soprattutto nei pressi delle zone maggiormente frequentate dai piccoli, come in questo caso, una scuola materna ed elementare.

