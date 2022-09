La ripartizione Politiche educative e giovanili comunica la riapertura delle iscrizioni online al servizio trasporto scolastico nella finestra temporale dal 5 al 18 settembre 2022. Le iscrizioni saranno considerate “tardive” e ammissibili al solo fine di completare il carico di corse già attivate per ogni itinerario, in considerazione delle fermate previste dal piano del trasporto. Oltre il termine del 18 settembre 2022 non sarà più possibile iscriversi al servizio.

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario:

collegarsi al portale servizi del comune di bari raggiungibile al seguente link https://egov.comune.bari.it/richiesta-iscrizione-trasporto-scolastico?categoria=3;

autenticarsi mediante credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e seguire gli step della procedura di compilazione.

Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione online, potranno rivolgersi – entro il 16 settembre 2022 – agli operatori incaricati presso i Municipi di appartenenza, nei rispettivi orari di apertura al pubblico, compilando un modello di istanza di iscrizione e contestuale delega all’operatore.

A tal fine, occorre produrre:

copia del documento di riconoscimento del genitore richiedente;

attestazione ISEE minorenni in corso di validità.

Le informazioni inerenti le condizioni di ammissibilità al servizio e le relative tariffe sono disponibili sul portale istituzionale al seguente link.

Si avvisa, inoltre, che nessun pagamento dovrà essere effettuato se non dopo aver ricevuto e accettato la propria fermata.

Istruzioni per il pagamento:

Collegarsi al sito https://egov.comune.bari.it/pagamento-trasporto-scolastico e scegliere una delle seguenti modalità:

direttamente online, tramite gli strumenti di pagamento abilitati PagoPA (carta di credito) previa autenticazione con credenziali SPID ovvero con CIE (Carta di Identità Elettronica);

senza autenticazione,scaricando e stampando l’avviso di pagamento per poter perfezionare il pagamento presso uno dei punti PagoPA (es. punti vendita Lottomatica ed uffici postali).

Per scaricare i tesserini (codici QR) corrispondenti al pagamento effettuato seguirà apposita mail a ciascuno degli iscritti.

