Scrive sui social del sindaco Antonio Decaro per una richiesta di intervento su via Fanelli. Il sindaco non solo risponde direttamente al post della cittadina nel giro di poche ore. Ma il giorno dopo interviene anche per risolvere il problema. E’ diventata prassi comune richiedere e scrivere direttamente sulle pagine social del sindaco per lamentare un disagio. Questa volta un guasto nell’illuminazione di via Fanelli è stato risolto davvero a stretto giro.