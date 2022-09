Torna a Bari la truffa delle “giacche”. “E’ accaduto a dei miei cari familiari – racconta una cittadina – si tratta della truffa del falso amico e delle giacche. Una pratica già nota da tempo ma questa estate in città è accaduta a ben 2 diversi miei familiari e conoscenti, in circostanze e luoghi differenti”.

“In entrambi i casi – racconta la cittadina – il truffatore ha fermato per strada il truffato fingendo una vecchia amicizia/conoscenza di lavoro (Ciao ti ricordi di me? ..), poi racconta che oggi fa il rappresentante di abbigliamento e propina in una busta 3 giacche di pelle ben chiuse in apparenti buste di rappresentanza che una volta aperte a casa puzzano di vecchiume ravanato nel bidone. L’affare si conclude con minimo 50 euro. I loro bersagli sono per lo più persone anziane e ancora più spesso persone buone, quelle che ancora pensano di aiutare il prossimo anche quando il prossimo è sconosciuto”. (foto freepik)

