La prima vittoria in questa Serie B rimediata contro il Perugia e gli ultimi acquisti, in chiusura di mercato, hanno disegnato un Bari nuovo e ancora più combattivo. Domani al San Nicola arriva la Spal di Roberto Venturato e la vigilia del match è affidata come di consueto a mister Mignani.

“Per quanto riguarda i terzini abbiamo pensato tante cose – spiega il mister – poi alla fine abbiamo deciso di tenere chi voleva rimanere fortemente a Bari. Per domani i terzini ci sono, Mazzota sta bene e Dorval cresce ogni giorno”. Mignani è soddisfatto del mercato e della rosa attualmente a disposizione, sottolineando di essere coperto in tutti i ruoli. Qualche nota negativa per lui, riguarda invece la partita vinta con il Perugia, dove sono emerse alcune criticità.

“Abbiamo sofferto l’ampiezza del Perugia – spiega Mignani – e la loro abilità nel mettere la palla in mezzo. Anche l’intensità nella pressione non mi è piaciuta, non riuscivamo ad arrivare in anticipo e questo è un problema. Domani è una partita diversa ma la Spal è una squadra che cerca spesso la verticalizzazione degli attaccanti come il Perugia”. Mignani spende parole di stima per gli avversari di domani, chiedendo alla squadra la massima attenzione per fare risultato.

“La Spal è una certezza di questo campionato – sottolinea il mister – guidata da un allenatore molto bravo. Ha fatto dei miracoli a Cittadella e mi aspetto una partita difficilissima, contro un avversario aggressivo. Noi cercheremo comunque di imporre il nostro gioco e fare gol”. Piccolo focus del mister anche su Elia Caprile. Il giovane portiere del Bari ha stupito tutti con le sue parate sin dai match di Coppa Italia e le sue prestazioni al di sopra delle aspettative.

“Sapevamo di essere andati su un giocatore di ottima prospettiva – dice Mignani – e che avrebbe saputo far bene in questo campionato. Ad oggi ha risposto alla grande, l’importante è che rimanga con i piedi per terra e resti concentrato sul lavoro da fare, ma non ho dubbi su questo”. Prossimo test per il Bari, fissato per domani 3 settembre fra le mura amiche del San Nicola. Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00. (foto ssc bari)

