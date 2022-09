Via libera dell’Ema ai vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il Covid-19, adattandoli alla variante Omicron. In particolare, il comitato per i medicinali umani dell’Agenzia europea del farmaco, ha raccomandato di autorizzare due vaccini.

Si tratta, in particolare di Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, di Pfizer Biontech e Moderna. Questi ultimi, secondo quanto annunciato da Ema, saranno destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro Covid-19.

Foto repertorio

