“Per la Regione Puglia la nostra posizione è molto chiara: quando prendiamo l’impegno con i cittadini, non con le singole persone, non con un leader, non con i migliori dei migliori, li manteniamo”. È quanto dichiarato dal leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso della visita nel suo paese di origine, Volturara Appula, nel Foggiano.

L’ex premier, in particolare, ha risposto ad alcune domande riguardanti il proseguimento del sostegno da parte dei pentastellati nei confronti della Giunta di centrosinistra guidata da

Michele Emiliano, in cui siede ad oggi anche un assessore del M5S. “In Puglia – ha precisato Conte – continueremo a mantenere l’impegno per realizzare l’interesse e il miglior benessere dei pugliesi” – ha concluso. Conte, in mattinata, è stato accolto da moltissimi cittadini tra strette di mano e selfie, nel paesino pugliese dove è nato 58 anni fa. “Mancavo da un po’ da questo mio paese di origine – ha detto in merito Conte – È un ritorno che mi emoziona tanto”.

Foto repertorio

