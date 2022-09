Promuovere un uso consapevole e sostenibile del monopattino elettrico e il rispetto delle basilari regole di comportamento in strada. Sono alcuni degli obiettivi dell’azienda BIT Mobility, tra le concessionarie del servizio di micromobilità elettrica in sharing nella città di Bari, che nelle giornate di domani, sabato 3 e domenica 4 settembre, e nelle giornate del 17 e 18 settembre, intende promuovere un’iniziativa dedicata interamente al tema della sicurezza.

Una vera e propria scuola di formazione sul territorio, che unirà momenti teorici a prove pratiche a bordo di monopattini per assimilare e approfondire i comportamenti e le buone norme da osservare quando si circola in mezzo al traffico. Lo stand BIT Mobility farà tappa questo weekend in via Argiro, dalle 18 alle 22. Lo staff dell’azienda sarà a disposizione dei cittadini con consigli pratici, suggerimenti e tantissimo materiale informativo. Presso lo stand sarà possibile testare il proprio grado di competenza compilando un quiz dedicato alla guida in sicurezza. Inserendo la propria e-mail, sarà possibile rimanere aggiornati su tutte le attività promozionali e formative che verranno organizzate da BIT Mobility nella città di Bari.

Dopo la compilazione gli utenti avranno la possibilità di mettere in pratica le nozioni apprese prendendo parte ad un test di guida sicura, salendo a bordo dei monopattini e affrontando il percorso creato ad hoc con cartelli stradali. Alla fine dello svolgimento del percorso verrà rilasciata la card “BIT City Life”una sorta di “patentino” simbolico che approva di aver superato sia la teoria che la pratica per l’utilizzo del monopattino. Sopra la stessa sarà riportato inoltre un codice di 30 minuti gratuiti che gli utenti potranno utilizzare attraverso il parco mezzi di BIT Mobility.

Foto repertorio

