“A metà agosto il settimanale Vanityfair, eleggeva Torre Guaceto tra “le migliori dieci spiagge per “nudisti d’Italia”. Tra i diversi riconoscimenti che abbiamo ricevuto in anni di attività, questo è quello che purtroppo siamo stati costretti, ancora una volta, a contestare”. A parlare è Rocky Malatesta, presidente del consorzio di Torre Guaceto che ha scritto anche una lettera a Vanity Fair.

“La spiaggia in questione – spiega – quella bellissima laguna frontale alla torre, si trova in zona A, cioè inibita radicalmente alla balneazione al fine di tutelare le specie ittiche che proprio lì scelgono da secoli di riprodursi per la presenza di sorgenti di acqua dolce che rendono “fertile” e preziosa l’intera area. È consentito transitare sulla spiaggia, sostare ma non fare il bagno. Invece la comunità di nudisti, pur essendone consapevole, continua a derogare alle regole. Si potrebbe anche lavorare per la possibile individuazione di un’area da dedicare a questa pratica naturalistica, così come la legge italiana prevede, ma ci vorranno anni e approvazioni di varianti in capo ad enti locali e nazionali. Nel frattempo noi cerchiamo di fare solo il nostro dovere”.