“Ho appena appreso che saranno abbattuti degli alberi bellissimi sul tratto di strada antistante Parco de Grecis in via delle Murge”. Comincia così una segnalazione di un cittadino in via delle Murge dove sono in corso i lavori per il miglioramento della viabilità in zona Quartierino – Santa Fara. “Sicuramente sarà per ragioni di sicurezza – scrive il cittadino – probabilmente sarà anche per fare spazio ad una nuova viabilità. Mi chiedo, ma non si potevano salvare? Tra l’altro in una zona in cui il cemento sta sostituendo sempre più il verde?”. I primi alberi sono stati abbattuti, per altri toccherà da martedì. Della questione si sta interessando anche il comitato “Onda verde”. (foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.