Quarta giornata di campionato per il Bari di Michele Mignani che ospita la Spal di Roberto Venturato. Biancorossi subito avanti al 4′ con il solito Cheddira che sfrutta il tap-in e fa 1-0. Raddoppio biancorosso nel recupero del primo tempo grazie al destro chirurgico di Antenucci. Nel secondo tempo la Spal risponde e segna al 63′ con La Mantia. Gol che anticipa il pari di Rabbi al 69′. Ecco il racconto del match.

La Serie B giunge alla sua quarta giornata. Al ‘San Nicola’ dinnanzi a circa 18.103 spettatori (105 di fede biancazzurra) i galletti cercano di bissare la vittoria ottenuta durante l’ultima giornata contro il Perugia. Il Bari la sblocca subito al 4′ con il solito Cheddira che ribatte in rete dopo il palo colpito da Antenucci.

Al 14′ il Bari va vicino al raddoppio. Punizione da circa 30 metri di Folorunsho, deviata da Cheddira che per poco non beffa il portiere avversario. Sul ribaltamento è la Spal ad impensierire la difesa biancorossa con Proia che impegna per la prima volta Caprile.

Ancora Bari, Cheddira al 15′ va a centimetri dal raddoppio ma il suo tiro si stampa sul palo e termina sul fondo.

Al Minuto 43′ Caprile risponde a Finotto che di testa, da posizione ravvicinata, indirizza verso la porta ma trova la risposta dell’estremo difensore biancorosso. Nel secondo dei sei minuti di recupero, il Bari trova il raddoppio grazie ad un destro chirurgico di Antenucci che non lascia scampo al portiere avversario. Al termine dei 6′ di recupero si chiude il primo tempo sul 2-0 per il Bari.

Ripreso il secondo tempo e il Bari continua a spingere, al 52′ Pucino su punizione da 30 metri sfiora il terzo gol. Al 63′ però la Spal accorcia le distanze con La Mantia che da pochi passi deposita in rete in acrobazia. Al 66′ un miracolo di Alfonso evita la doppietta a Cheddira che, lanciato benissimo da Antenucci, libera il destro ma trova la grande parata dell’estremo difensore biancazzurro. Il match cambia volto al 69′ quando la Spal agguanta il pareggio grazie al bel tiro dal limite di Rabbi che non lascia scampo a Caprile.

Il Bari si divora il gol del nuovo vantaggio al 74′, Antenucci scatta sul filo del fuorigioco crossa in mezzo per Cheddira che non riesce a spingerla in rete da pochi passi (grazie all’intervento del portiere) arriva Bellomo per il tap-in ma sbaglia tutto calciando fuori.

Al 83′ ci prova anche il neo acquisto Salcedo che, da posizione ravvicinata ma defilata, chiama all’intervento Alfonso. Il Bari continua a spingere per trovare il nuovo vantaggio ma dopo 5′ di recupero il match si chiude sul 2-2.

Prossimo incontro dei biancorossi fissato per sabato 10 settembre contro il Cosenza. Calcio d’inizio al ‘Marulla’ previsto per le ore 14:00. (foto ssc bari)

