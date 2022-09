A Bari è tornata la truffa delle giacche. A segnalarlo sono proprio i cittadini, molti dei quali, recentemente, ne sono stati vittima. Lo racconta a Borderline24 un residente, sottolineando che, un paio di settimane fa, mentre si trovava in auto, in viale Giovanni XXIII, è stato avvicinato da un uomo che si è finto un amico di vecchia conoscenza mettendo in pratica, ad hoc, la truffa in questione.

“La tecnica è la stessa – ha raccontato – lavoro in un ambiente molto popolato, è stato facile pertanto confondermi sulla conoscenza. Il tizio mi ha raccontato che doveva partire con l’aereo e, non potendo portare con sé avanzi di campionario, vista la nostra vecchia amicizia, mi regalava due giacche. Inoltre, me ne dava una per mia moglie, avrei dovuto solo pagargli l’Iva, circa 280 euro. Dopo tanta insistenza, ha cercato di mettermi le mani sul portafoglio. A quel punto l’ho mandato via e sono sceso dall’auto” – ha concluso.

Non si tratta di un caso isolata, sono molti i cittadini che negli ultimi giorni stanno segnalando di essere stati vittima della stessa truffa, in diverse zone della città. I bersagli principali sono persone anziane e sole. Una volta raggiunto l’accordo e aver creduto di aiutare un vecchio amico pagandogli le giacche “a buon prezzo”, si constata invece che le giacche sono di pessima fattura.

