Unione Popolare Bari, con le sue candidate e i suoi candidati, ha inaugurato la campagna elettorale nei mercati rionali di corso Mazzini e Santa Scolastica. I temi principali sono stati: “l’opposizione alla guerra e alle conseguenze sulle condizioni di vita materiale delle persone, delle fasce impoverite del Paese; il carovita e il carobollette sono la diretta conseguenza delle politiche di guerra e delle privatizzazioni”, si legge inuna nota .

“Siamo contro l’invio delle armi in Ucraina e per l’avvio immediato di soluzioni diplomatiche del conflitto. Proponiamo un salario minimo di almeno 10 euro l’ora, la riduzione dell’orario di lavoro e la tassazione degli extra-profitti, con cui finanziare misure di sostegno al reddito e un processo di riconversione ecologica serio, che crei posti di lavoro e riduca i danni all’ambiente, per la scuola e la sanitá pubbliche”, continua la nota.

“Siamo la voce fuori dal coro – dichiara Tonia Guerra, capolista alla Camera – dalla parte delle persone che stanno subendo la crisi, per una ricostruzione del paese contro i processi disgregativi in atto. Il voto utile è quello per Unione Popolare”. Domani la campagna proseguirà con un volantinaggio a piazza Umberto, angolo via Sparano, dalle ore 18.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.