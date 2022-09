La domanda imbarazzante è sempre la stessa: “Con o senza fattura?”. Di solito non è il professionista a porla: al momento di saldare il conto con invidiabile naturalezza è la segretaria di turno a fare la domanda di rito. Illustra con noncuranza le due opzioni di pagamento: con fattura o senza fattura. “Con la fattura sono 100 euro, senza la fattura sono 80 ”. Insomma, una proposta di evasione fiscale alla luce del sole.

Sembrava che ad oggi questa prassi fosse stata debellata. Ma a Bari succede ancora. Ed anche abbastanza spesso. Ci sono stati infatti segnalati svariati casi di professionisti che pur di alleviare il loro carico fiscale emettono un vero e proprio reato.

“Ci troviamo di fronte ad una palese violazione della normativa fiscale – precisa infatti Domenico Romito, presidente di Avvocati dei consumatori – La denuncia adesso è possibile farla anche in forma anonima per evitare di esporre il consumatore ad eventuali ritorsioni. Se pago un servizio e ci si rifiuta di emettere la fattura o si chiedono importi differenziati a seconda che la prestazione sia fatturata o meno, il professionista può essere oggetto di segnalazione alla Agenzia delle entrate o denuncia alla Guardia di Finanza”.

Dunque se il medico dopo la visita privata non rilascia la ricevuta, il paziente, che non sta facendo altro che ‘pagare in nero’, può anche denunciarlo in forma anonima. Il 117 è il numero di pubblica utilità, attivo 24 ore su 24, mediante il quale i cittadini possono dialogare direttamente con la Guardia di finanza.

Il servizio è pensato ed è predisposto per ricevere ogni segnalazione di episodi di interesse per la Guardia di finanza, in ragione delle peculiari funzioni di polizia economico – finanziaria, a tutela delle risorse pubbliche e degli interessi della collettività.

In proposito la Cassazione ha di recente chiarito che la segnalazione anonima circa la mancata fatturazione di una vendita o di una prestazione di servizi può far partire le indagini ma, essa non consente alla Guardia di finanza di effettuare perquisizioni, sequestri e intercettazioni, né costituisce da sola un grave indizio di evasione fiscale che consente all’Agenzia delle entrate di richiedere al giudice l’accesso al domicilio fiscale del medico, per sottoporlo a verifica fiscale. Questi poteri potrebbero essere esercitati nei confronti del soggetto denunciato solo se, a seguito della denuncia anonima, vengano raccolti altri gravi indizi di colpevolezza o che la denuncia sia nominativa.

