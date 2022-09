Agguato nel Foggiano, in particolare in via Sagarat a Orta Nova. Andrea Gaeta, figlio del presunto boss Francesco, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola la scorsa note. Il ragazzo, 20enne, con piccoli precedenti penali, era alla guida della sua auto quando è stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco.

Attualmente gli investigatori hanno escluso l’ipotesi di un regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata. Il responsabile dell’omicidio sarebbe già stato individuato.

Foto repertorio

