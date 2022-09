Un motociclista 59enne, Francesco Ciuffreda, è morto in un incidente avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale che da Rodi Garganico conduce a Lido del Sole, nel Foggiano. La vittima era di Carpino (Foggia). A quanto si apprende l’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat Panda. Il motociclista è morto all’istante, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118 intervenuti sul posto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.