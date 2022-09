Migliorare l’innovazione e l’impatto sui servizi resi, trovare soluzioni innovative e attuare buone pratiche. Sono solo alcuni degli obiettivi previsti dal nuovo rapporto di collaborazione tra Arca Puglia Centrale e l’Azienda Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. Il protocollo è stato firmato negli scorsi giorni dall’Amministratore Unico di Arca Puglia, Pietro Augusto de Nicolo e il Presidente dell’azienda Emilio Bolla.

In particolare, le attività del Protocollo sono riconducibili ad aree tematiche, quali la valorizzazione e gestione patrimoni immobiliari pubblici, con specifico riferimento alle attività di property, asset e facility management, i sistemi informativi di gestione dei processi, in particolare quelli dedicati alla dematerializzazione e alla contabilità, lo studio e la sperimentazione di modelli innovativi di gestione, nonché le tematiche innovative riguardanti il social housing e la social innovation.

Il Protocollo si affianca a quelli già sottoscritti tra A.T.C. Piemonte Centrale – che, come Arca Puglia Centrale, gestisce un imponente patrimonio immobiliare di ben 30.000 alloggi – con i maggiori Enti che si occupano di Edilizia Residenziale Pubblica su tutto il territorio nazionale quali l’ATER Roma, l’ACER Bologna o l’ITEA di Trento, oltre l’Università di Genova, la Regione Liguria e l’INVIMIT del Ministero dell’Economia e della Finanza. Nella Rete entra ora anche Arca Puglia Centrale con il suo patrimonio di esperienza e storia aziendale che deriva dai ben 116 anni di attività (l’Ente è stato costituito nel 1906 con la prima

denominazione di Istituto Autonomo Case Popolari”).

Gli alloggi in locazione gestiti da ATC del Piemonte Centrale su tutto il territorio della Città Metropolitana torinese sono circa 30.000, di questi, in particolare, oltre 18.000 si trovano nella Città di Torino, un patrimonio immobiliare imponente e simile a quello gestito dall’ARCA Puglia Centrale. “L’ARCA Puglia Centrale – ha commentato Pietro Augusto de Nicolo – è impegnata in un processo di rinnovamento e razionalizzazione delle procedure operative delle proprie sedi e rappresentanze che gestiscono l’Edilizia Residenziale Pubblica su tutto il proprio territorio di competenza. Visto il ruolo ricoperto nell’ambito dei servizi alla collettività pugliese, che vede l’ARCA Puglia Centrale quale Agenzia principale (in termini di dimensioni per patrimonio, di bilancio ed utenza) è di tutta evidenza che lo sviluppo degli strumenti informatici è di fondamentale importanza per tutte le attività istituzionali dell’Agenzia. In tale contesto le iniziative intraprese dall’ARCA Puglia Centrale, potranno essere di esempio per l’intero “Sistema Casa” regionale al fine di ottenere una omogenizzazione delle procedure di gestione e di analisi dei dati indispensabile per ogni pianificazione di politica abitativa, rendendoci protagonisti sul percorso cui stanno tendendo le più virtuose regioni italiane” – ha concluso.

Foto Facebook

