Perseguita e pubblica foto intime sui social di una 30enne pugliese, in manette 30enne di origini straniere residente in Italia. In particolare, l’uomo, già residente nel comune di Reggio Emilia, si era sottratto all’esecuzione di una misura cautelare emessa nei suoi confronti fuggendo in Spagna ma, grazie anche all’intermediazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il fuggitivo è stato definitivamente rintracciato e bloccato.

Passando alla vicenda oggetto dei presenti fatti, il 30enne nel febbraio del 2021 aveva avviato una relazione virtuale, attraverso lo scambio di chat, con una trentenne pugliese, giungendo anche, in talune occasioni, ad incontrarla in Emilia Romagna. Purtroppo, secondo l’impostazione accusatoria, poco dopo, l’atteggiamento dell’uomo mutò in quanto diventando il soggetto sempre più aggressivo e possessivo, fino degenerare in atti propriamente persecutori; non mancavano atteggiamenti minacce, che inducevano la donna, oramai spaventata, a porre fine alla relazione.

L’uomo, ignorando tale decisione ha minacciato di raggiungere la vittima in Puglia per assassinarla. Inoltre, l’indagato, già nel 2018, si era reso responsabile di condotte delittuose analoghe, sfociate in vere e proprie aggressioni fisiche, in danno di una cittadina emiliana, anche in detta occasione, conosciuta in chat. Non contento, al fine di imporre alla giovane vittima il ripristino della relazione ormai conclusa, l’uomo, ha pubblicato sulle piattaforme di messaggistica foto intime della donna, integrando, oltre al reato di stalking, anche quello di revenge porn.

L’incubo della donna, durato per diverso tempo, è terminato quando la Procura della Repubblica di Bari, che ha coordinato le indagini svolte dalla Squadra Mobile, ha richiesto ed ottenuto l’emissione di una misura cautelare nei confronti dell’uomo il quale però era nel frattempo riuscito a trasferirsi all’estero rendendo necessario un Mandato di Arresto Europeo. Dichiarata la sua latitanza nell’ottobre 2021, a seguito di mirate ricerche, l’uomo è stato rintracciato in Spagna dove è stato arrestato.

Attualmente sono state avviate, con il Ministero della Giustizia italiana, le procedure dirette al trasferimento nello stivale del destinatario del provvedimento cautelare, la cui eventuale colpevolezza sarà accertata in sede processuale, nel contradditorio delle parti.

