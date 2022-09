La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee è giunta questa mattina al porto di Taranto per lo sbarco di 459 persone soccorse nei giorni scorsi durante 10 interventi di salvataggio.

Sono 60 i minori non accompagnati. Circa 210 migranti provengono dal Bangladesh, 120 dall’Egitto e gli altri da diversi Paesi come Eritrea, Tunisia, Pakistan, Somalia, Etiopia, Palestina, Nigeria. Ne dà notizia l’Ansa.

Dopo lo sbarco i superstiti vengono sottoposti a controlli sanitari prima di essere condotti all’hotspot per il fotosegnalamento e il successivo smistamento verso altre destinazioni. I migranti sono molto provati dal viaggio in condizioni estreme, come riferito dalla stessa Sos Mediterranee. La macchina dell’accoglienza è gestita dalla Prefettura con il supporto del 118, della Croce Rossa, del Comune e della Protezione Civile. (Foto croce Rossa)

