Dai copertoni delle auto ai frammenti di mobili, ma non solo, anche bustoni stracolmi d’immondizia di ogni tipo, batterie di piatti per il cibo e arredi per la casa. Sono solo alcune delle tipologie di rifiuti che è possibile trovare percorrendo Strada del Feudo, a San Pio.

L’ultima segnalazione risale nello specifico ad aprile del 2022, più volte i cittadini avevano infatti denunciato le condizioni della strada a Borderline24. Da allora però non è cambiato nulla, anzi, la situazione è nettamente peggiorata. All’occhio, percorrendo la strada, completamente dissestata dalle buche sull’asfalto, saltano subito tutti i rifiuti abbandonati sul ciglio, a ridosso della campagna, tra ulivi e tipicità pugliesi, ma non solo.

“Qua va sempre peggio. Quello che più spaventa – sottolinea un cittadino – è quello che si trova andando verso l’interno. Fa paura sapere di vivere in un mondo in cui ci sono persone che al posto di utilizzare il proprio tempo per gettare i rifiuti come si deve, si impegnano tanto a raggiungere zone periferiche per buttare via le cose in campagna. Qui ci trovi di tutto, potremmo mettere su un vero e proprio villaggio” – ha concluso. In effetti, addentrandosi per le vie di campagna, è possibile trovare ulteriori rifiuti. Si passa dai wc, ai caschi abbandonati, ma anche agli scheletri di auto, frammenti di muri e residui di cantieri edili, tra cui pittura, cavi e molto altro ancora, il tutto perfettamente depositato in cumuli che di giorno in giorno si trasformano in vere e proprie montagne.

La via in questione, va specificato, è una strada secondaria che collega San Pio sia ad altre zone del Municipio V, sia a Bitonto. Si tratta di una strada non particolarmente trafficata, ma luogo di transito, in tutte le stagioni, per famiglie, bambini e sportivi che frequentano abitualmente il centro poli sportivo presente. All’interno della stessa via è presente anche un’associazione che si occupa, tra le altre cose, di preservare la natura e i luoghi storici, tra questi l’antico Feudo.

“È allucinante – commenta infine un altro cittadino che frequenta spesso la zona – che la situazione sia questa. Bisogna intervenire e bisogna farlo in fretta, le foto trappole forse non bastano. Non so neanche se sono presenti in questa zona, ma è evidente che agli incivili non importa. È davvero triste percorrere questa strada per portare mio figlio a fare sport e renderlo partecipe di uno scempio di questo calibro, senza contare le campagne, tutte, ormai preda dell’inciviltà. Come se non bastasse la strada è anche piena di buche, ogni volta sembra di spiccare il volo per i salti che facciamo in auto. Non so come siamo arrivati a questo punto, ma mi auguro che il Comune prenda provvedimenti seri. Questa è casa nostra, la casa di tutti, dovremmo difenderla. Siamo stanchi di questo scempio” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.