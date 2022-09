Siamo alla pineta di San Francesco dove decine di pappagallini colorati hanno preso possesso di molti alberi, creando tanti nidi. Una colorata invasione che però potrebbe portare problemi alle specie autoctone. Come segnala Francesco Rossini, residente. “Ci sono almeno quattro nidi ad albero – spiega – e ogni coppia di pappagallini in un nido minimo ne fa 15 piccoli in 1 anno. Moltiplicate il tutto per tutti i nidi presenti in pineta e fra qualche anno saremo invasi da pappagalli. Il problema? Che cacciano dal territorio tutte le specie autoctone tipo passeri, fringuelli cardellini e inoltre si nutrono di tanta frutta danneggiando il raccolto degli agricoltori”. Tra le specie più a rischio ci sarebbe in particolare la ghiandaia. “Prima la pineta era un punto dove la ghiandaia svernava, ora lo fa molto meno perché disturbata dal gracchiare dei pappagalli”.

Non è chiara la provenienza di questi volatili, fatto sta che stanno popolando la pineta insieme ai conigli e rappresentano per i più piccoli una vera e propria “attrazione” della natura. (video e foto Facebook)

