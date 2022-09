Alleato della vista e antivirale, oggi in tavola portiamo il mirtillo, frutto ricco di proprietà preziose per l’organismo. Ricchi di vitamina A, B e C, il mirtillo, grazie alla presenza di “mirtillina” è un prezioso alleato del sistema circolatorio in quanto riduce la permeabilità dei capillari rafforzando i vasi sanguigni contribuendo a renderli più elastici.

Ma non solo, la sua assunzione migliora nettamente il microcircolo, contribuendo a migliorare anche la vista. Non è finita qui, il mirtillo infatti ha un forte potere antiossidante, questo è possibile grazie alla presenza di rame, zinco, ferro, selenio e antocianine, un mix perfetto per la salute. Inoltre, il mirtillo, risulta essere un ottimo alleato della giovinezza, questo grazie alla presenza di vitamine del gruppo C ed A che contribuiscono alla formazione del collagene, responsabile della rigenerazione cellulare.

Infine, ma non perché meno importante, il mirtillo, oltre ad essere un prezioso brucia grassi, per via degli antiossidanti presenti al suo interno capaci, è un ottimo antinfiammatorio naturale, un alleato prezioso della memoria (per via delle antocianine) e risulta essere un vero toccasana contro disturbi quali cistite e mal di pancia migliorando quindi le problematiche legate al tratto intestinale. Utilizzato spesso come frutto o bevuto come succo, il mirtillo può essere utilizzato anche in cucina per ricette sfiziose. Eccone due semplici e gustose.

RISOTTO AI MIRTILLI

Preparate a parte un brodo di verdure, successivamente, in una padella capiente, mettete a rosolare una cipolla tagliata a pezzettini piccolissimi, con dell’olio extravergine di oliva. Poi aggiungete il riso lasciandolo tostare qualche secondo. Non appena il riso risulterà tostato aggiungete un mestolo di brodo (aggiungendone ogni volta che risulterà asciutto), mescolando con cura. A parte, dopo aver lavato i mirtilli, versate in un pentolino i mirtilli (circa 180 grammi) con almeno 20 grammi di burro. Fate cuocere una decina di minuti, sino a quando i mirtilli non risulteranno sfaldati. Poi, aiutandovi con un mixer da cucina, frullateli. Pochi minuti prima del termine della cottura del riso aggiungete la purea di mirtilli, versando inoltre un bicchiere di vino bianco. A fine cottura, una volta aggiustato di sale, aggiungete inoltre delle scaglie di parmigiano reggiano e della paprika.

POLLO AI MIRTILLI

Preparate a parte una purea di mirtilli, non appena pronta versate il tutto in una ciotola all’interno della quale verserete anche del pepe nero e succo di limone. Successivamente, versate delle fettine di pollo (tagliate sottili) all’interno di una padella con bordo non troppo alto. Quando saranno dorate versate la purea aggiungendo anche un bicchiere di vino bianco e dello sciroppo di zucchero per correggere l’eccesso di acidità. Lasciate cuocere con cura girando spesso le fettine di pollo sino a quando non risulteranno cotte.

