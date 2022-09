La mortalità in Puglia ha registrato un picco che ha superato il 22% in più a Brindisi e il 16% in più a Bari rispetto al 2021, anche a causa delle ondate di calore che hanno caratterizzato l’estate 2022. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in riferimento ai nuovi dati Istat sulla mortalità a luglio 2022 rispetto all’anno precedente.

“L’attenzione a comportamenti idonei e all’alimentazione e l’attività di prevenzione – spiega Angelo Marseglia, presidente dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Puglia – sono particolarmente importanti nei soggetti a rischio come i 130mila anziani over 80 anni presenti in Puglia che vivono una situazione di disagio in un 2022 già classificato nel primo semestre come l’anno più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di 0,76 gradi rispetto alla media storica”.

Non è un caso – continua Coldiretti – che proprio uno dei cardini alimentari della Dieta Mediterranea, come l’olio extravergine di oliva, sia fra i cibi scelti dagli astronauti dell’Iss, la Stazione Spaziale Internazionale, come bonus food proprio nel volo della navetta Dragon Freedom di SpaceX con a bordo l’equipaggio Crew 4 composto anche dall’italiana Samantha Cristoforetti. Alcuni campioni di olio selezionati sono anche protagonisti di un inedito esperimento sugli effetti della permanenza nello spazio su questo importante alimento.

Il successo degli alimenti della dieta mediterranea è però minacciato – afferma la Coldiretti – dai bollini allarmistici a semaforo che alcuni paesi stanno applicando su diversi alimenti sulla base dei contenuti in grassi, zuccheri o sale. I sistemi di etichettatura nutriscore e a semaforo sono fuorvianti, discriminatori ed incompleti e – sottolinea la Coldiretti – finiscono paradossalmente per escludere dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta mentre si rischia di favorire – conclude Coldiretti – cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e di danneggiare invece elisir di buona salute come l’olio extravergine di oliva. (Foto repertorio ondata di calore mese di luglio)

