Non è da poco il problema del mancato rinnovo dei contratti di lavoro dei docenti. “Siamo rimasti gli unici nel pubblico impiego a non aver ottenuto il rinnovo del contratto – precisa Maiorano – Il potere di acquisto dei docenti e del personale tutto è drasticamente compromesso. E’ previsto quindi l’8 settembre un incontro di tutti i sindacati con le forze politiche. Siamo nel periodo di elezioni. Tutti parlano di scuola, ma dobbiamo capire se ne dobbiamo parlare seriamente. Siamo fermi al contratto del 2018”.

Della stessa idea anche Domenico Maiorano della Cisl Scuola. A tutti questi problemi, spiega, “si aggiunge il fatto che molte scuole avranno un dirigente in reggenza (in pratica un preside per più istituti, ndr). Non ci sarà quindi un dirigente di riferimento, ma solo una figura gestirà una determinata scuola”. In Puglia 58 sedi scolastiche, anche tra quelle normo dimensionate, sono destinate a reggenza: in provincia di BARI sono 17, 14 a Brindisi, 14 a Foggia, 3 a Lecce e 10 a Taranto.

“Anche quest’anno – spiega invece Flc Cgil Puglia il sindacato riferendosi alla condizione del personale docente – le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono state pubblicate piene zeppe di errori a causa, tra le altre cose, sia di un sistema informatico con algoritmi non sempre precisi nella programmazione, sia di indicazioni sulla compilazione non sempre chiare. Se a questo aggiungiamo che, per la cronica carenza di organico, gli uffici scolastici provinciali e regionale devono avvalersi della collaborazione di 120 scuole per la valutazione delle domande con una formazione carente, se non inesistente, e un riconoscimento economico irrisorio, erogato con forte ritardo, il quadro si completa con un esito scontato: numerosissimi contenziosi per nomine fatte su graduatorie per lo più falsate a causa di erronee attribuzioni di punteggi relativi ai titoli di studio e al servizio” – sottolineano.

Ma non basta: “se a livello nazionale a Nord si perdono anche per il 2022/23 decine di migliaia delle 94.130 assunzioni a tempo indeterminato, in Puglia, secondo i nostri calcoli, a fronte di un contingente previsto di 5.015 nomine in ruolo, sono più di 500 i posti in ruolo non attribuiti che andranno a supplenze. Ciò anche a causa dell’alto numero di bocciati in prove a quiz di stampo puramente nozionistico e spesso anche errati nell’impostazione che hanno contribuito all’incremento del contenzioso” – hanno specificato. Ad aggravare le problematiche relative al personale, anche la questione del precariato Ata e la soppressione dell’organico aggiuntivo Covid.

“Non parliamo poi della mancata conferma della dotazione dell’organico aggiuntivo Covid che, congiunta alla cronica carenza della dotazione del personale ATA, renderà faticose sia le necessarie misure per la sanificazione degli ambienti, sia quelle per l’adempimento di tutte le procedure amministrative legate alla gestione dei contagiati/fragili e per l’utilizzo efficace delle risorse del PNRR” – proseguono.

In Puglia, va specificato, nell’ anno scolastico 2021/22, su 55.000 posti di organico aggiuntivo COVID a livello nazionale, sono stati assegnate risorse utili per attivare 4.088 contratti a tempo di lavoro determinato di cui 3.146 di personale ATA e 942 docenti. “Senza questo organico aggiuntivo – aggiunge il sindacato – le scuole non riescono più a portare avanti l’ordinaria amministrazione anche perché l’eccessivo ricorso al lavoro precario per il personale ATA interrompe ogni forma di continuità, a cominciare dalla gestione amministrativa”.

In Puglia, complessivamente i posti in deroga ATA saranno 740, di cui 254 assistenti amministrativi, 13 assistenti tecnici, 469 collaboratori scolastici, 1 infermiere e 3 collaboratori addetti aziende agrarie, posti che già le scuole denunciano come insufficiente e su cui USR è chiamato a pronunciarsi nelle prossime ore” – hanno evidenziato.

Un’ultima osservazione da parte del sindacato riguarda infine il tempo scuola nella primaria. “Il PNRR stanzia 960 milioni di euro per estendere il tempo pieno e favorire l’apertura delle sedi scolastiche al territorio anche oltre l’orario delle attività didattiche – commentano – poiché dati ufficiali sul sito web del Ministero ci informano che, anche per il prossimo anno scolastico, l’autorizzazione del tempo pieno nella scuola primaria in Puglia è limitata al solo 25,6% delle classi. Peggio della Puglia, complessivamente, fa solo la Sicilia, a fronte di una media nazionale del 47,2% contro il 61,4% dell’Emilia Romagna, il 62,4% della Toscana e il 64,9% del Lazio. il semplice innalzamento della percentuale pugliese a livello della media nazionale comporterebbe un incremento di 300-350 posti nella sola scuola primaria”.

Foto repertorio