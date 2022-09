È morto all’improvviso all’età di 66 anni il padre di Emma Marrone, Rosario. Ne dà notizia il Comune di Aradeo. “Con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario.Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”.

Emma Marrone ha poi scritto un post su Instagram in ricordo del suo papà, Infermiere nella vita, con la passione per la musica: nel tempo libero suonava la chitarra e cantava nel suo gruppo, gli H2O. “Fai buon viaggio papà, ti amo e ti amerò per sempre”.

