Dal chiuso di una stanza in ospedale a qualche ora in riva al mare. Una giornata davvero speciale per Vito, Paolo, Pasquale, Antonio, Gaetano, Anna e Angela nel Lido del Carabiniere di Torre a Mare. Hanno dai 30 ai 70 anni e patologie gravissime, sla e tetraparesi spastica. Ma oggi hanno guardato il mare, sentito il suo profumo. Assieme ai familiari, agli operatori della ASL Bari, della cooperativa Auxilium, ai volontari delle Associazioni Con SLAncio e Aila e ai carabinieri della Legione “Puglia” di Bari.

Si è così svolta la giornata dedicata alle persone con disabilità nella struttura balneare messa a disposizione dal Comando Legione Carabinieri “Puglia” di Bari, organizzata in sinergia con la ASL Bari e l’associazione ConSLAncio Onlus, in collaborazione con la Cooperativa Auxilium e l’associazione AILA.

Un gruppo di adulti e minori, alcuni dei quali con patologie ad alta complessità che ne impediscono la mobilità e la regolare respirazione e quindi ventilati meccanicamente, hanno potuto vivere il piacere di una giornata al mare in totale sicurezza. (Foto Asl Bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.