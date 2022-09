Ecco in che condizioni si trova il cartello in marmo che indica il nome della strada. Siamo in via Caduti di via Fani, in pieno centro. Il cartello a pezzi è stato “messo in sicurezza” dalla polizia locale. “Speriamo non debbano passare settimane prima che venga ripristinato”, sperano i residenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.