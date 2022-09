“Avevano promesso di restituirci lo spazio dell’ex Ancora entro l’estate, oggi però, praticamente a fine stagione, la zona è ancora transennata e ormai in balia degli incivili”. A raccontarlo a Borderline24 sono alcuni residenti del Municipio V, che non nascondono l’amarezza per non aver potuto utilizzare lo spazio, prima occupato dal rudere dello storico ristorante.

Dai rifiuti accatastati alle transenne che ormai, sottolineano i residenti “fanno parte dello scenario del lungomare di Palese, in completo stato di abbandono da anni”, ma non solo. A preoccupare i cittadini, anche il fatto che, nonostante le transenne, e la pericolosità della zona, in tanti la scavalcano utilizzando lo spazio, tra detriti e rifiuti. “Siamo sinceramente stanchi – raccontano a Borderline24 – ancora una volta noi arriviamo per ultimi. Ormai ci siamo quasi abituati a questo scempio, ma non possiamo restare troppo in silenzio, altrimenti di noi si dimenticano. Avrebbero potuto sforzarsi un po’ di più, pulire, togliere le transenne e restituire, fino a quando possibile, quello spazio alla cittadinanza, invece no. Ed è di nuovo in balia del degrado, degli incivili, ma soprattutto pericoloso perché adulti e ragazzini scavalcano e fanno quello che vogliono” – sottolineano.

I lavori dell’abbattimento dell’ex Ancora, in particolare, sono iniziati lo scorso maggio e sono terminati a fine giugno. Gli interventi, approvati dalla Giunta comunale di Bari, in accordo con il Municipio V, hanno avuto un costo di 250mila euro e sono stati realizzati nell’ambito dell’accordo quadro in essere per la manutenzione di lidi e spiagge. A dichiarare che al posto del rudere sarebbe stata realizzata una spianata di cemento per consentire ai residenti di prendere il sole fu, nella giornata in cui presero il via i lavori, il presidente del Municipio Vincenzo Brandi, senza però specificare quando sarebbe avvenuto. I progetti in merito allo spazio sono diversi. Tutte parole e idee che hanno offerto spiragli di speranza ai residenti, dopo anni di degrado e desolazione relative non solo all’ex rudere, ma anche al lungomare di Palese, che, sottolineano “è spesso messo in secondo piano rispetto al resto della città e non ha nulla da offrire se non sporcizia e abbandono”.

Oggi, la zona, così come sottolineano i residenti, risulta ancora transennata. Sfuma via pertanto la possibilità di poterla utilizzare per questa stagione. “Non ci resta che attendere – hanno detto infine – come ormai facciamo da anni, invano. Ma ormai abbiamo perso ogni speranza. In ogni caso, ci teniamo a precisare: noi esistiamo. Non sarebbe male chiedere a noi cittadini cosa vogliamo sul nostro lungomare o sul territorio, potrebbe essere bellissimo, non ci servono spianate per prendere il sole, ma luoghi di aggregazione per giovani e bambini. Qui non c’è nulla, poi ci chiedono perché andiamo via” – concludono.

