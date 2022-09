Perde il telefono e lo ritrova grazie all’aiuto di due poliziotti. È accaduto ad una turista bielorussa in visita a Bari che, in mattinata, dopo il lieto epilogo, ha voluto raccontare la sua esperienza sul gruppo “Bari Città Metropolitana”.

“Voglio solo ringraziare la Polizia di Bari – ha scritto la donna – siamo arrivati per la vacanza e il primo di settembre, più o meno intorno alle 16-17, ho perso il mio telefono. Ero così dispiaciuta. Ho provato a chiamare il mio numero dal telefono di mio marito, senza nessuna speranza di riaverlo indietro. Sono rimasta sorpresa quando qualcuno mi ha risposto, mi ha chiesto dove fossi e mi ha riferito che sarebbe arrivato in 10 minuti con il mio telefono” – ha sottolineato. È proprio qui che entrano in gioco i due poliziotti che, in poco tempo, hanno raggiunto la turista restituendole il telefono.

“Erano due poliziotti – ha scritto ancora la donna – mi hanno restituito il telefono. È molto bello avere poliziotti così nella propria città, ti fa sentire sicuro di non essere in pericolo e ti fa avere la sensazione che tutto andrà per il meglio. Voglio ringraziarli tantissimo per avermi restituito il telefono, mi hanno salvato la vita perché ho tutto al suo interno. Non gli ho chiesto il nome, ma abbiamo fatto una foto per ricordo. Questo gesto, che ho tanto apprezzato, mi ha fatto innamorare ancor di più della città e della gente di questo posto” – ha concluso.

Foto Facebook gruppo Bari Città Metropolitana

