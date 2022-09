“Hanno rubato a mio padre il suo triciclo elettrico (necessario alla sua mobilità di parkinsoniano) fa in via Amendola altezza banco di Napoli”. L’appello è stato lanciato da Roberto Barretta sui social. Il figlio dell’uomo ha già presentato denuncia a polizia e carabinieri. “Qualsiasi avvistamento per favore segnalate. Grazie”, scrive Roberto.

