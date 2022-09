Tre persone sono rimaste ferite in un tamponamento che si è verificato nella serata di ieri, sulla strada che da Putignano porta a Noci. Due sarebbero in codice giallo, mentre uno è in codice rosso ed è stato trasportato con urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, quando una delle due vetture ha svoltato per entrare nella stazione di servizio, l’auto che percorreva la carreggiata subito dietro l’avrebbe tamponata. L’impatto è stato violento.

Diversi i disagi al traffico, il transito è stato infatti spostato su una sola corsia. Sul posto immediato l’intervento di ambulanze e Carabinieri volti a soccorrere i feriti e constatare le dinamiche dell’accaduto.

Foto Vivilastrada

