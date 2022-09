Si è riunito il Comitato Operativo Viabilità, istituito presso la Prefettura di Bari, per valutare la ripresa degli interventi di messa in sicurezza di 5 tratti della SS16 e della SS613 sull’itinerario Bari-Brindisi-Lecce.

Nel corso della riunione, l’Anas ha presentato il calendario dei lavori, già avviati nei primi mesi del 2022 e sospesi nel periodo estivo per agevolare il flusso veicolare diretto alle località turistiche..

Sono state anche analizzate le principali criticità emerse nelle prime due settimane di giugno, in corrispondenza dei primi esodi estivi, per le quali il Comitato ha proposto contromisure organizzative, informative e tecnologiche da adottare alla riapertura dei cantieri per limitare al massimo i disagi per la circolazione.

Il Comitato si riunirà nuovamente per monitorare la situazione e valutare l’impatto e l’efficacia delle iniziative adottate.

