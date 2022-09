Investimento sui binari a Rimini, in particolare sulla tratta tra Santarcangelo e Gambettola, disagi a treni provenienti anche da Bari. In particolare, il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00) è fermo dalle ore 12:00 tra Santarcangelo e Gambettola.

Attualmente, il traffico permane sospeso. Sono moltissimi i disagi che si stanno registrando in queste ore, con treni fermi e cittadini bloccati all’interno. Attualmente, sul posto dell’investimento, è in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e dei tecnici.

Non sono esclusi ulteriori ritardi e limitazioni di percorso o sostituzioni con bus in alcune zone d’Italia, soprattutto tra Cesena e Rimini. Attualmente, ad essere fermi, sono anche altri treni, tra questi il Frecciarossa 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (15:05), fermo dalle ore 12:31 a Cattolica; Il treno Frecciarossa 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50), fermo dalle ore 12:36 a Faenza, instradato sul percorso alternativo da Faenza a Rimini via Ravenna; il treno Frecciarossa 8807 Milano Centrale (11:05) – Taranto (19:46), fermo dalle ore 12:58 a Bologna Centrale, instradato sul percorso alternativo da Faenza a Rimini via Ravenna e non ferma a Cesena; il treno Frecciargento 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08) è fermo dalle ore 13:01 a Pesaro; Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:40), fermo dalle ore 12:21 a Imola, instradato sul percorso alternativo da Faenza a Rimini via Ravenna e non ferma a Forlì e Cesena; Il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Ravenna e non ferma a Cesena e Forlì; Il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (22:49) oggi è cancellato.

