“Sono tante le domande del test, ma purtroppo sono pochi i posti disponibili. E poi sicuramente l’ansia non aiuta”. Questa mattina al Politecnico di Bari erano tanti i ragazzi preoccupati a pochi muniti dall’ingresso nell’aula per sostenere un esame il cui esito può cambiare il loro destino. Oggi infatti è il grande giorno del test di ammissione a medicina.

Tante sono state le richieste. Nel dettaglio hanno presentato domanda in 2.766 (considerando sia Medicina sia Odontoiatria) per un totale di 395 posti a disposizione (compreso quelli riservati agli studenti non comunitari e cinesi e i 60 per Taranto). Per la sola facoltà di medicina i posti a disposizione sono 363. Al termine della selezione quindi sarà ammesso solo l’11% dei candidati.

I candidati in attesa di entrate nella aule sono in tanti. C’è chi è accompagnato dai propri genitori, chi invece arriva da solo. In parecchi ripassano gli appunti. Scherzosamente un ragazzo dice: “Non mi ricordo più nulla”. Una situazione tipica di chi deve affrontare un esame.

“Mi sono preparata per tanto tempo – dice un’altra candidata-. Ci tengo particolarmente”. L’ingresso è consentito solo dalle 10,30. Numerose sono le aule a disposizione all’interno del Politecnico. A tutti i candidati vengono consegnate due buste: una bianca per riporre, come si legge dal regolamento, “quanto si necessita disporre durante la prova (documento di riconoscimento, ricevuta di versamento, ed eventualmente, bottiglietta di acqua, medicinali privi della confezione di cartone e fazzoletti ed altri prodotti per uso personale)”.

Viene inoltre consegnato ai candidati un bustone più grande celeste: per conservare tutti gli effetti personali. Come si legge da regolamento tutti gli oggetti riposti nel sacchetto di plastica grande “non potranno essere utilizzati durante la prova”. La busta potrà essere ritirata solo con ticket all’uscita e potrà essere aperta solo dopo aver abbandonato l’aula”. Un modo questo per far svolgere l’esame nella maniera più corretta possibile.

I candidati, non solo devono obbligatoriamente consegnare la dichiarazione relativa allo stato di salute, ma per tutta la prova dovranno indossare una mascherina FFP2 fornita dall’amministrazione. La commissione fornirà loro anche la penna (nera) con la qualche svolgere l’esame.

