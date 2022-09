E’ stata inaugurata a Bari l’Academy “Talent Acquisition Hub” realizzata da Talenti, l’Agenzia per il lavoro che supporterà Deloitte Italia nell’assunzione di mille giovani. L’iniziativa mira a formare e creare nuove professionalità nell’ambito del counselling aziendale, scoprendo talenti.

Sono previste oltre 1000 persone da formare, con un occhio di riguardo per le competenze tecnologiche, digitali ed economiche. “Deloitte – viene spiegato in un comunicato – ha scelto Talent Acquisition Hub per formare e selezionare il personale del suo nuovo progetto pugliese denominato NextHub”. Progetto che è stato presentato all’Ente Fiera per poter ottenere gli spazi ex Eataly. “Il sogno di ogni imprenditore – commenta Domenico Orabona, Ceo e Founder di Talenti – è realizzare un progetto non solo di successo, ma con un impatto sociale importante: è per questo che vado così fiero di Talent Acquisition Hub, la nostra nuova Academy”.

