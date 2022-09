“Non posso negare di conoscere Davide Flachi, ma con lui ho solo avuto rapporti professionali e commerciali. Non ho mai avuto a che fare con le ipotetiche truffe e i traffici di droga contestati”. Sono in sintesi le parole di Franco Terlizzi, l’ex pugile ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, tra i 13 fermati nell’indagine coordinata dalla Dda Milanese e dalla Procura di Pavia, che ha azzerato un’associazione per delinquere con al vertice Davide Flachi, figlio di Pepè, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio.

Le parole di Terlizzi, sono state riferite dal suo difensore, Antonino Crea. Durante il colloquio legale e assistito hanno concordato la linea da tenere in vista dell’interrogatorio del gip. “Terlizzi – ha detto l’avvocato – chiarirà la sua posizione e intende collaborare con la magistratura”. L’ex ‘naufrago’ e ex pr dell’ Hollywood di corso Como, nonché amico di parecchi vip (come emerge dal suo profilo Instagram) “è stato tradotto nel carcere di Monza”, ha riferito il legale aggiungendo che oggi le perquisizioni alla carrozzeria di Cormano, avvenute anche con i cani antidroga, hanno dato esito negativo. Ne dà notizia l’Ansa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.