Entra nel vivo il progetto di riqualificazione del nodo ferroviario della città di Bari e del nuovo parco urbano: al Comune sono infatti arrivati i primi 10 milioni per la sua realizzazione. Si tratta, di fatto, del primo tassello prezioso per dare il via alla realizzazione del progetto presentato lo scorso aprile dal sindaco di Bari, Antonio Decaro.

La realizzazione del “Nodo verde”, questo il nome del progetto, così come sottolineato più volte, cambierà per sempre il volto dei quartieri coinvolti. In particolare, il progetto prevede un sistema di connessioni costituito da un vero e proprio parco di 70 ettari che scavalcherà i binari e collegherà i quartieri Carrassi-San Pasquale e il quartiere murattiano. Ma non solo, il progetto prevede anche la realizzazione della Casa della Cittadinanza, ovvero un polo integrato di servizi per il quartiere, all’interno degli spazi della ex Caserma Rossani e, inoltre, la progettazione preliminare di un segmento del parco e della sottostante struttura di copertura del fascio dei binari e della piastra della Stazione Centrale che va dall’asse di via Quintino Sella all’attuale sottopasso Luigi di Savoia.

In totale l’importo delle attività regolamentate dall’atto pubblico ammonta a 96milioni e 600mila euro, come indicato in dettaglio nella scheda progetto. Per la realizzazione dell’intervento è stato elaborato, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS), nonché del soggetto attuatore Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, un cronoprogramma delle attività a compiersi correlato alla stima dei costi.

Per quanto riguarda l’attività e le tempistiche, la progettazione preliminare e definitiva complessiva è prevista entro il 2022, entro il 2023 è prevista invece l’aggiudicazione dell’appalto. Nel 2024 è prevista invece la progettazione esecutiva, mentre entro il 2026 l’esecuzione dei lavori. Sempre entro il 2026 è previsto inoltre il collaudo tecnico ed amministrativo e la rendicontazione. La Ripartizione Ragioneria Generale ha comunicato alla Ripartizione Urbanistica che la somma di 9.660.000,00 euro è stata accreditata sul conto di Tesoreria Comunale, a titolo di anticipazione del 10% del finanziamento a valere nell’ambito del PNRR.

